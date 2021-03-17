Зважаючи на кількість додаткових опцій, які добре впадають в око, а також вартість самого "крутого" номера, можна припустити, що вартість суперкара наближається до 6 мільйонів гривень.

Mercedes-AMG GT S – це престижний автомобіль, спроможний прискорюватись з місця до 100 кілометрів на годину за 3,8 секунди. Спорткар навряд чи заслуговує на епітет “скромний”, однак його власник так не гадає.

Дивіться також: Чому старий Volvo продають за 20 мільйонів доларів: несподівана причина

Згідно прайсів офіційних дилерів Mercedes-Benz в Україні, вартість Mercedes-AMG GT стартує з близько 4,3 мільйонів гривень або 130 тисяч євро. Mercedes-AMG GT R коштує близько 178 тисяч євро або 5,9 мільйона гривень. Версія GT S у цінниках не значиться, але коштує дорожче за GT, але менше за GT R.

Німецький спорткар оснащений 3996-кубовим мотором V-подібним турбомотором. GT S прискорюється до 100 кілометрів на годину за 3,8 секунди і розвиває максимальна швидкість у 310 кілометрів ан годину. Загалом, далеко нескромний автомобіль, а помічений в Києві екземпляр ще й доволі яскравий та з тюнінгом.

А от номер у автомобіля скромний. Принаймні так на ньому написано, якщо ми вірно читаємо латиницю: SKROMNO1. Оскільки індивідуальний номерний знак в Україні коштує дорожче за звичайний, навіть про саму табличку не скажеш, що вона скромна. Пошук у базах даних результатів не дав, навіть з заміною літери “О” на нуль “0”, тому встановити “скромну особу” власника авто не вдалось.