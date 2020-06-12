На проспекте Победы под Воздухофлотским путепроводом частично ограничат движение.

На Воздухофлотском путепроводе работники КП "Киевавтодормост" будут устанавливать временные подпорные конструкции. Работать с просп. Победы. Ограничение будет действовать с 8:00 13 июня до 20:00 14 июня.

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Чтобы уменьшить влияние на трафик, работы проведут в выходные. Во время работ движение будет частично ограничено крайними левыми полосами, сообщают в Коммунальной корпорации "Киевавтодор".