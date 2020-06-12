На проспекті Перемоги під Повітрофлотським шляхопроводом частково обмежать рух.

На Повітрофлотському шляхопроводі працівники КП "Київавтошляхміст" влаштовуватимуть тимчасові підпірні конструкції. Працюватимуть з просп. Перемоги. Обмеження буде діяти з 8:00 13 червня до 20:00 14 червня.

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Аби зменшити вплив на трафік, роботи проведуть впродовж вихідних. Під час робіт рух буде частково обмежено крайніми лівими смугами, повідомляють у Комунальній корпорації "Київавтодор".

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