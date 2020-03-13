Столичний мер Віталій Кличко пообіцяв знести бульдозером цех заводу "Більшовик", який заважає закінчити реставрацію розв'язки Шулявського моста.

По суті мова йде про перерозподіл грошей між двома бюджетами: державним та міським. Кличко вважає що цех заводу місту повинні віддати безкоштовно, а Фонд держмайна визначив його вартість і жадає оплати.

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Про це градоначальник розповів в інтерв'ю журналісту Орест Сохар в його авторській передачі "Орестократія".

Йшлося про ремонт Шулявського моста, витрати на який, за словами Віталія Кличка, можуть істотно зрости, оскільки роботам заважає старий цех заводу "Більшовик" і його потрібно знести.

"Міст дійсно може вирости в ціні, тому що біля нього знаходиться так званий 5-й цех заводу "Більшовик ". Якщо ви їздите, можете подивитися: там на даху ростуть дерева. У цьому цеху продають китайський секонд-хенд." Більшовик "знаходиться на землі міста і винен нам більше 200 млн гривень. А Фонд держмайна нічого кращого не придумав, як сказати, що за знесення цієї будівлі місто має заплатити 700 млн грн. Це дві школи, 5 дитячих садків. Просто так віддати великі гроші за той сарай. Я сказав керівнику Фонду: якщо ви не віддасте, ми заради цієї розв'язки все знесемо бульдозерами. На це він мені відповів, що на нас посипляться кримінальні справи", - розповів Кличко.

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Він поскаржився, що через цей цех процес будівництва розв'язки затягується, але заявив про готовність до рішучих заходів.

"Якщо будуть затягувати це на шкоду киянам, які мені довірили представляти їхні інтереси, буду робити будь-які заходи. Київ буде комфортним містом, і транспортна галузь - одна зі складових. Якщо потрібно це знести - я це зроблю", - заявив Кличко.

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