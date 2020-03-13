Столичный мэр Виталий Кличко пообещал снести бульдозером цех завода "Большевик", который мешает закончить реставрацию развязки Шулявского моста.

По сути речь идет о перераспределении денег между двумя бюджетами: государственным и городским. Кличко считает, что цех завода городу должны отдать бесплатно, а Фонд госимущества определил его стоимость и требует оплату.

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Об этом градоначальник рассказал в интервью журналисту Орест Сохар в его авторской передаче "Орестократія".

Речь шла о ремонте Шулявского моста, затраты на который, по словам Виталия Кличко, могут существенно вырасти, поскольку работам мешает старый цех завода "Большевик", и его нужно снести.

"Мост действительно может вырасти в цене, потому что возле него находится так называемый 5-й цех завода "Большевик ". Если вы ездите, можете посмотреть: там на крыше растут деревья. В этом цехе продают китайский секонд-хенд."Большевик "находится на земле города и должен нам более 200 млн гривен. А Фонд госимущества ничего лучшего не придумал, как сказать, что за снос этого здания город должен заплатить 700 млн грн. Это две школы, 5 детских садов. Просто так отдать большие деньги за тот сарай. Я сказал руководителю Фонда: если вы не отдадите, мы ради этой развязки все снесем бульдозерами. На это он мне ответил, что на нас посыпятся уголовные дела", - рассказал Кличко.

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Он пожаловался, что из-за этого цеха процесс строительства развязки затягивается, но заявил о готовности к решительным мерам.

"Если будут затягивать это в ущерб киевлянам, которые мне доверили представлять их интересы, буду предпринимать любые меры. Киев будет комфортным городом, и транспортная отрасль - одна из составляющих. Если нужно это снести - я это сделаю", - заявил Кличко.

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