Правда, на снимках у авто два разных номера. Хотя McLaren 720S при этом идентичны: у них одинаковый не только цвет, но и диски, и даже надписи на номерных планках. В общем, загадка.

Мы все же склонны считать, что это один и тот же автомобиль. Возможно он недавно сменил владельца, ну или получил два номера – индивидуальный и обычный. Тем более, что один из номеров в базе данных OpenDataUA пока отсутствует.

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В любом случае, автомобиль крутой и действительно топовый. Новый McLaren 720S оснащен 4,0-литровым 720-сильным V8 твин-турбо и развивает 340 км/ч, а разгон до сотни у него занимает 2,9 сек. Это один из самых быстрых авто в Украине. Купить МакЛарен 720 можно примерно за 300 тысяч евро.