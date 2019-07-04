Правда, на знімках у авто два різних номера. Хоча McLaren 720S при цьому ідентичні: у них однаковий не тільки колір, а й диски, і навіть написи на номерних планках. Загалом, загадка.

Ми все ж схильні вважати, що це один і той же автомобіль. Можливо він недавно змінив власника, ну або отримав два номери - індивідуальний і звичайний. Тим більше, що один з номерів в базі даних OpenDataUA поки відсутній.

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У будь-якому випадку, автомобіль крутий і дійсно топовий. Новий McLaren 720S оснащений 4,0-літровим 720-сильним V8 твін-турбо і розвиває 340 км / ч, а розгін до сотні у нього займає 2,9 с. Це один з найшвидших авто в Україні. Купити МакЛарен 720 можна приблизно за 300 тис. Євро.