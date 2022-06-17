Столица Украины – это очень красивый и фотогеничный город, который привлекает не только множество туристов, но и разных съемочных групп со всего мира.

Например, ранее стало известно, что один из самых масштабных, дорогих и коммерчески успешных индийских фильмов – картина "RRR" 2022 года выпуска снималась в Киеве возле Мариинского дворца. Еще украинская столица засветилась в рекламе немецкого автомобильного бренда – Mercedes-Benz.

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В рекламном ролике можно увидеть одно из зданий КНУ имени Тараса Шевченко, а именно корпус Института журналистики и Института международных отношений. Главная героиня рассекает на новой модели электромобиля Mercedes.

Известно, что над рекламой нового автомобиля работала немецкая студия Tempomedia Production Company и украинцы из Limelite, а съемки проходили еще до войны.