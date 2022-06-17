Столиця України — це дуже красиве та фотогенічне місто, яке приваблює не лише велику кількість туристів, а й різних знімальних груп з усього світу.

Наприклад, раніше стало відомо, що один із наймасштабніших, найдорожчих і комерційно успішних індійських фільмів — картина "RRR" 2022 року випуску знімалася у Києві біля Маріїнського палацу. А ще українська столиця засвітилася у рекламі німецького автомобільного бренду – Mercedes-Benz.

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У рекламному ролику можна побачити одну із будівель КНУ імені Тараса Шевченка, а саме корпус Інституту журналістики та Інституту міжнародних відносин. Головна героїня розсікає по будівлі в новій моделі електромобіля від Mercedes.

Відомо, що над рекламою нового автомобіля працювали німецька студія Tempomedia Production Company та українці з Limelite, а зйомки проходили ще до війни.