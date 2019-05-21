21 мая в 3:38 в оперативно-координацийного центра ГУ ДСНС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на пр. Академика Глушкова, 9-Д.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные 26-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место происшествия спасатели установил, что во дворе 24-этажного жилого дома произошло возгорание в автомобилях Daewoo Lanos и Mercedes с распространением огня на рядом расположенные автомобили Mitsubishi Outlander, BMW X5 и Nissan Micra.

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В результате пожара Daewoo Lanos и Mercedes сгорели полностью, в Mitsubishi Outlander выгорел моторный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие и салон автомобиля, у BMW X5 и Nissan Micra повреждено лакокрасочное покрытие.

Обстоятельственные происшествия устанавливаются правоохранительные органы. Погибших и травмированных нет.