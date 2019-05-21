21 травня о 3:38 до оперативно-коордінаційного центру ГУ ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про Пожежа на пр. Академіка Глушкова, 9-Д.

На місце події Негайно прибули вогнеборці 26-ї державної пожежно-рятувальної части. За прибуттів на місце події рятувальники встановив, що у дворі 24-поверхового житлового будинку сталося загоряння в автомобілях Daewoo Lanos та Mercedes з розповсюдження вогню на поруч розташовані автомобілі Mitsubishi Outlander, BMW X5 та Nissan Micra.

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Внаслідок пожежі Daewoo Lanos та Mercedes згорілі Повністю, у Mitsubishi Outlander вігорів моторний відсік, пошкоджено лакофарбова покриття та салон автомобіля, у BMW X5 та Nissan Micra пошкоджено лакофарбова покриття.

Обставинні події встановлюються правоохоронні органи. Загибла та травмованіх немає.