У Києві створили програму для пошуку паркомісць та оплати за паркування

На базе сервиса “Киев Цифровой” заработает программа для автовладельцев и инспекторов парковки. В приложении будет содержаться онлайн-карта паркингов, доступных в городе, с помощью которой автовладельцы смогут быстро найти место для своего авто. Кроме того, автовладельцы смогут оплатить с помощью приложения услуги по парковке, а также штрафы за нарушение правил.

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Этот цифровой инструмент может стать неким средством для мониторинга количества паркомест в Киеве. Программа позволит проанализировать, в каких частях города есть необходимость в дополнительных паркингах, оценить общую потребность в паркоместах, а также наработать решение для более эффективного использования уже имеющейся парковочной инфраструктуры. Эти данные, в свою очередь, могут лечь в основу для дальнейшего планирования строительства в городе.

Так, благодаря удобному поиску паркомест вблизи с помощью приложения водители меньше будут ставить свои авто вдоль проезжей части. Это, в свою очередь, позволит несколько разгрузить дороги от пробок, которые возникают на узких улицах вследствие заставленных автомобилями обочин.

Программа также будет доступна для пользования инспекторов по парковке, которые смогут автоматически фиксировать нарушения. Это позволит обеспечивать их быстрое устранение и уведомление владельца о штрафных санкциях, которые последний сможет оплатить онлайн.