У Києві створили програму для пошуку паркомісць та оплати за паркування

На базі сервісу “Київ Цифровий” запрацює програма для автовласників та інспекторів паркування. В додатку міститиметься онлайн-мапа паркінгів, доступних у місті, за допомогою якої автовласники зможуть швидко знайти місце для свого авто. Крім того, автовласники зможуть оплатити за допомогою додатку послуги з паркування, а також штрафи за порушення правил.

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Цей цифровий інструмент може стати таким собі засобом для моніторингу кількості паркомісць у Києві. Програма дасть змогу проаналізувати, в яких частинах міста є необхідність у додаткових паркінгах, оцінити загальну потребу у паркомісцях, а також напрацювати рішення для більш ефективного використання вже наявної паркувальної інфраструктури. Ці дані, в свою чергу, можуть лягти в основу для подальшого планування будівництва у місті.

Так, завдяки зручному пошуку паркомісць поблизу за допомогою додатку водії менше ставитимуть власні авто вздовж проїжджої частини. Це, своєю чергою, дозволить дещо розвантажити дороги від заторів, які виникають на вузьких вулицях внаслідок заставлених автомобілями узбіч.

Програма також буде доступна для користування інспекторів з паркування, які зможуть автоматично фіксувати порушення. Це дасть змогу забезпечувати їх швидке усунення та повідомлення власника про штрафні санкції, які останній зможе сплатити онлайн.