Сегодня ночью на одном из блокпостов произошло ДТП, в котором погиб военнослужащий Национальной гвардии.

«В ночь на 26 мая около полуночи председатель Макаровского райсуда Алексей Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии», - сообщает Киев Автомобильный.

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Предварительно судья находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители задержали виновника ДТП.