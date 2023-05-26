Сьогодні вночі на одному з блокпостів сталась ДТП у який загинув військовослужбовець Національної гвардії.

«У ніч на 26 травня близько опівночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на автомобілі "Лексус", рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії», - повідомляє Київ Автомобільний.

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Попередньо, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці затримали винуватця ДТП.