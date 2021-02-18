Два дня тестового испытания – на маршрут в режиме опытной эксплуатации вышел электробус.

Ближайшие два дня на автобусных маршрутах №24 и №55 будет работать электробус. Это опытное испытание, не рассчитанное на перевозку пассажиров. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

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По словам Александра Густелева, сейчас речь идет об электробусе белорусского производства. Как производителям электробуса, так и городу важно посмотреть: насколько эффективно покажет себя электробус в работе зимой при низкой температуре воздуха. Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что речь идет именно о тестировании, а не о закупке указанной модели электробуса и именно у этого производителя.

Кстати, это не первое тестовое испытание электробусов в Киеве. В прошлом году в тестовом режиме курсировал электробус китайского производства. Производители электробусов тестируют работу машины в различных климатических условиях. Также Киев интересен для испытания, учитывая рельеф города.

"Несомненными преимуществами электробусов является их экономичность в эксплуатации и экологичность. Однако ценовой аспект надо тоже учитывать. Например, цена этого электробуса составляет около 15 млн грн. Это более чем в два раза дороже похожего по параметрам дизельного автобуса с двигателем Евро-5. Кроме того, полноценное внедрение электробусов на маршруты общественного транспорта столицы неразрывно связано с созданием дорогостоящей инфраструктуры, которую надо строить «с нуля». Это значительная нагрузка на городской бюджет", – подчеркнул Александр Густелев.

Напомним, что Киев планирует приобрести 20 электробусов по Киотскому протоколу. Это не кредитные средства, их надо возвращать из бюджета города. Поэтому Киев приложит максимум усилий, чтобы иметь возможность приобрести 20 электробусов за счет средств, полученных Украиной в рамках «зеленых инвестиций».