Два дні тестового випробування – на маршрут у режимі дослідної експлуатації вийшов електробус.

Найближчі два дні на автобусних маршрутах № 24 і № 55 працюватиме електробус. Це дослідне випробування, не розраховане на перевезення пасажирів. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

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За словами Олександра Густєлєва, зараз ідеться про електробус білоруського виробництва. Як виробникам електробусу, так і місту важливо подивитися: наскільки ефективно покаже себе електробус у роботі взимку за низької температури повітря. Заступник голови КМДА підкреслив, що йде мова саме про тестування, а не про закупівлю зазначеної моделі електробусу і саме у цього виробника.

До речі, це не перше тестове випробування електробусів у Києві. Минулого року в тестовому режимі курсував електробус китайського виробництва. Виробники електробусів тестують роботу машини в різних кліматичних умовах. Також Київ цікавий для випробування з огляду на рельєф міста.

“Безперечними перевагами електробусів є їхня економічність в експлуатації і екологічність. Проте ціновий аспект треба теж враховувати. Наприклад, ціна цього електробусу становить близько 15 млн грн. Це більш ніж у два рази дорожче за схожий за параметрами дизельний автобус із двигуном Євро-5. Крім того, повноцінне впровадження електробусів на маршрути громадського транспорту столиці нерозривно пов’язано зі створенням дороговартісної інфраструктури, яку треба будувати «з нуля». Це значне навантаження на міський бюджет”, – наголосив Олександр Густєлєв.

Нагадаємо, що Київ планує придбати 20 електробусів за Кіотським протоколом. Це не кредитні кошти, їх не треба повертати з бюджету міста. Тому Київ докладе максимум зусиль, аби мати змогу придбати 20 електробусів за рахунок коштів, отриманих Україною в рамках «зелених інвестицій».