Движение по улице было временно перекрыто.

Во время непогоды в Киеве на улице Краснова, вероятно, от ветра, упало большое дерево. По информации Патрульной полиции, оно повредило два автомобиля – Nissan и Kia, которые были припаркованы на этой улице.

Впрочем, на фото только один поврежденный автомобиль – Kia Sportage. Восстановить его будет очень сложно и дорого, ведь повреждена стойка ветрового стекла, крыша, стекло и дверь. Сообщения о пострадавших нет, поэтому, скорее всего, в автомобилях никого не было.

На время работ по устранению последствий падения движение по улице Краснова было перекрыто.

Напомним, что делать автомобилисту, когда выпал снег.