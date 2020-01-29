Прогноз погоды откровенно мерзкий: три неприятности в одном – дождь, снег, понижение температуры. Мы предлагаем несколько полезных советов водителям накануне такой погоды.

Мороз, даже легкий, после тумана и дождя непременно приводит к гололеду, который осложняет и движение по дорогам, и элементарный выезд с парковки.

Нарушенный обзор через залепленные стекла – еще одна опасность, которую несет мокрый снег водителю.

Дополнительным сюрпризом будет лед и мокрый снег на стеклах. Поговорим о том, как снизить неприятный эффект такой погоды.

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Перед постановкой на парковку

Паркуйтесь так, чтобы в случае обледенения стоянки вам не пришлось буксовать на обледеневшем подъеме. Оставьте больше зазора между вашей машиной и соседними авто или объектами уличной инфраструктуры, ведь буксующую машину может немного “водить”;

поднимите стеклоочистители вверх или подложите под них что-то (например, спичечные коробки), что не даст им примерзнуть к стеклу;

смажьте уплотнители дверей специальным препаратом или мылом, чтобы мокрая резина не примерзла к металлу кузова;

заберите жидкость-размораживатель из машины домой или в офис, ведь она может понадобиться вам раньше, чем вы сможете попасть в машину после длительной стоянки.

Дождь, превратившийся на морозе в корку льда, лучше удалять при помощи жидкости-размораживателя, хорошенько прогрев стекло отопителем.

Перед выездом в парковки

Если ваша машина провела несколько часов под дождем и мокрым снегом при околонулевой температуре, вам придется потратить несколько минут на подготовительные операции.

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Проверьте, не примерз ли снег и лед к лобовому стеклу. Если да, первым делом запускайте мотор и направляйте поток воздуха от отопителя на стекло. Поскольку сильного мороза не предвидится, корочка льда быстро подтает снизу, и вся наледь легко снимется скребком;

топите в салоне по максимуму, особенно если мокрый снег продолжает падать. На теплых стеклах он не будет задерживаться, легко соскальзывая вниз;

перед началом движения обязательно очистите все стекла от снега. Не забудьте о фарах, поворотниках и задних фонарях. Если шапка снега собралась и на крыше, уберите ее тоже – иначе при торможении она рано или поздно съедет на лобовое стекло, внезапно ограничив вам обзор.

Мороз после дождя и тумана – это гололед. Отличие от гололедицы в том, что скользкой становится не только дорога, но и дворы, и парковки.

Во время движения в подобную погоду будьте предельно осторожны – дорога может оказаться скользкой, причем в любом месте.

Рекомендация Авто24

Имейте в виду: при такой погоде день будет щедрым на ДТП. Ведь большинство водителей в этом году так и не имели возможности освежить свои навыки зимней езды. Поэтому, если вам предстоит поездка по загруженному транспортом городу, есть смысл обдумать другой вариант – общественный транспорт. Он поможет благополучно пережить пик аварийности первого дня. Это особенно актуально, если вы не уверены в своих зимних навыках, или если ваш автомобиль вам особенно дорог.

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