Прогноз погоди відверто противний: три неприємності в одному – дощ, сніг, зниження температури. Ми пропонуємо кілька корисних порад водіям напередодні такої погоди.

Мороз, навіть легкий, після туману і дощу неодмінно призводить до ожеледиці, яка ускладнює і рух по дорогах, і елементарний виїзд з парковки.



Погіршений огляд через заліплені вікна – ще одна небезпека, яку несе мокрий сніг водієві.

Додатковим сюрпризом буде крига і мокрий сніг на стеклах. Поговоримо про те, як знизити неприємний ефект такої погоди.

Читайте також: Сніг і вітер: у чому небезпека їзди в заметіль

Перед постановкою на парковку

Паркуйтеся так, щоб в разі обмерзання стоянки вам не довелося буксувати на слизькому підйомі. Залиште більше простору між вашою машиною і сусідніми авто або об'єктами вуличної інфраструктури, адже буксуючу машину може трохи "водити";

підійміть склоочисники вгору або підкладіть під них щось (наприклад, сірникові коробки), що не дасть їм примерзнути до скла;

змастіть ущільнювачі дверей спеціальним препаратом або милом, щоб мокра гума не примерзла до металу кузова;

заберіть рідину-розморожувач з машини додому або в офіс, адже вона може знадобитися вам раніше, ніж ви зможете потрапити в машину після тривалої стоянки.



Дощ, що перетворився на морозі в шар льоду, краще видаляти за допомогою рідини-розморожувача, гарненько прогрівши скло обігрівачем.

Перед виїздом в парковки

Якщо ваша машина провела кілька годин під дощем і мокрим снігом при нульовій температурі, вам доведеться витратити кілька хвилин на підготовчі операції.

Читайте також: Сьогодні погана погода: не забудьте про головне

Перевірте, чи не примерз сніг і крига до лобового скла. Якщо так, насамперед запускайте мотор і направляйте потік повітря від обігрівача на скло. Оскільки сильного морозу не передбачається, шкірка льоду швидко підтане знизу, і весь лід легко зніметься скребком;

топіть в салоні по максимуму, особливо якщо мокрий сніг продовжує падати. На теплих вікнах він не буде затримуватися, легко зісковзуючи вниз;

перед початком руху обов'язково очистіть всі вікна від снігу. Не забудьте про фари, поворотники і задні ліхтарі. Якщо шапка снігу зібралася і на даху, приберіть її теж – інакше при гальмуванні вона рано чи пізно з'їде на лобове скло, раптово обмеживши вам огляд.



Мороз після дощу і туману – це ожеледь. Відмінність від ожеледиці в тому, що слизькою стає не тільки дорога, але і двори, і парковки.

Під час руху в подібну погоду будьте дуже обережні – дорога може виявитися слизькою, причому в будь-якому місці.

Рекомендація Авто24

Майте на увазі: при такій погоді день буде щедрим на ДТП. Адже більшість водіїв в цьому році так і не мали можливості освіжити свої навички зимової їзди. Тому, якщо на вас чекає поїздка завантаженим транспортом місту, є сенс обрати інший варіант – громадський транспорт. Він допоможе благополучно пережити пік аварійності першого дня. Це особливо актуально, якщо ви не впевнені в своїх зимових навичках, або якщо ваш автомобіль вам особливо дорогий.

Читайте також: Як їздити в туман і в умовах недостатньої видимості