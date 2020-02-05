Рух вулицею був тимчасово перекритий.

Під час негоди в Києві на вулиці Краснова, ймовірно від вітру, впало велике дерево. За інформацією Патрульної поліції, воно пошкодило два автомобіля – Nissan та Kia, які були припарковані на цій вулиці.

Втім, на фото лише один пошкоджений автомобіль – Kia Sportage. Відновити його буде дуже складно і дорого, адже пошкоджена стійка вітрового скла, дах, скло та двері. Повідовмлення про постраждалих немає, тож, швидше за все, в автомобілях нікого не було.

На час робіт з усунення наслідків падіння рух вулицею Краснова був перекритий.

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