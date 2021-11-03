В период с 1 ноября по 1 апреля в Киеве устанавливают "зимние" знаки, которые при определенных условиях запрещают движение транспортных средств или предупреждают водителей.

На 55-х улицах города Центр организации дорожного движения установил дорожные знаки 3.2 "Движение механических транспортных средств запрещено" с табличками 7.12 "Ожеледица".

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Во время гололеда в зоне действия соответствующего знака движение транспортных средств будет запрещено.

Однако, согласно правилам дорожного движения, это не касается маршрутных автобусов, троллейбусов и такси, следующих по установленным маршрутам и имеющих определенные остановки.

Также этот запрет не распространяется на автомобили водителей с инвалидностью и лиц, перевозящих таких пассажиров.

Водители с инвалидностью, а также граждане, проживающие или работающие в этой зоне или обслуживающие расположенные там предприятия, могут въезжать в зону действия знака, но должны выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке.

Кроме того, еще на 74 улицах установлены предупредительные дорожные знаки 1.13 "Скользкая дорога".