На період з 1 листопада по 1 квітня в Києві встановлюють «зимові» знаки, які за певних умов забороняють рух транспортних засобів або попереджають водіїв.

На 55-х вулицях міста Центр організації дорожнього руху встановив дорожні знаки 3.2 "Рух механічних транспортних засобів заборонено" з табличками 7.12 "Ожеледиця".

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Під час ожеледиці в зоні дії відповідного знаку рух транспортних засобів буде заборонений.

Проте, згідно з правилами дорожнього руху, це не стосується маршрутних автобусів, тролейбусів і таксі, що рухаються за встановленими маршрутами та мають визначені зупинки.

Також ця заборона не розповсюджується на автомобілі водіїв з інвалідністю та осіб, що перевозять таких пасажирів.

Водії з інвалідністю, а також громадяни, які проживають або працюють у цій зоні чи обслуговують розташовані там підприємства, можуть в'їжджати до зони дії знаку, але повинні виїжджати з неї на найближчому до місця призначення перехресті.

Крім того, ще на 74-х вулицях встановлено попереджувальні дорожні знаки 1.13 "Слизька дорога".