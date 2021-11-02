Київські чиновники вирішили, що велосмуги для киян набагато актуальніші, аніж місця для паркування авто. Саме тому на вулиці Січових Стрільців замість правої смуги, яка зазвичай використовувались для паркування, з’явились велосипедні смуги.

На вул. Січових Стрільців – нова схема організації дорожнього руху. Замість запаркованих автомобілями правих смуг тут з’явилися велосипедні смуги. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

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"Ми звузили ширину смуг руху із 3,75 м до нормативних 3 м та додали велосипедну смугу завширшки півтора метри. Таким чином, більше не має місця для паркування автомобілів у правій крайній смузі. Тож тепер для руху працюватиме не одна смуга, як раніше, а обидві", – зазначив Олександр Густєлєв.

Також на вул. Січових Стрільців влаштували вафельну розмітку, завдяки чому рух на перехрестях цієї вулиці з вул. Обсерваторною, вул. Некрасівською та Кудрявським узвозом стане більш впорядкованим.

Заступник голови КМДА звернув увагу, що нова велосипедна інфраструктура на вул. Січових Стрільців невдовзі поєднається із наявною на вулицях Ярославів Вал, Рейтарська та Велика Житомирська. Крім того, нові велосмуги є частиною майбутніх магістральних веломаршрутів "Куренівка-Центр" та "Нивки-Центр".

Олександр Густєлєв нагадав, що наприкінці жовтня завдяки перерозподілу дорожнього простору на вул. Солом’янській замість 3-х автомобільних смуг по 4 метри було влаштовано смугу громадського транспорту шириною 3,5 м, 2 автомобільні смуги по 3 м та велосмугу для велосипедистів завширшки 1,5 м.