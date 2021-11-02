На улице Сечевых Стрельцов вместо правой полосы, которая обычно использовались для парковки, появились две полосы для автомобилей и одна - для велосипедов и электросамокатов.

На ул. Сечевых Стрельцов – новая схема организации дорожного движения. Вместо запаркованных автомобилями правых полос здесь появились велосипедные полосы. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

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"Мы сузили ширину полос движения с 3,75 м до нормативных 3 м и добавили велосипедную полосу шириной полтора метра. Таким образом, больше нет места для парковки автомобилей в правой крайней полосе", – отметил Александр Густелев.

Также на ул. Сечевых Стрельцов устроили вафельную разметку, благодаря чему движение на перекрестках этой улицы с ул. Обсерваторной, ул. Некрасовской и Кудрявским спуском станет более упорядоченным.

Заместитель председателя КГГА обратил внимание, что новая велосипедная инфраструктура на ул. Сечевых Стрельцов вскоре соединится с имеющейся на улицах Ярославов Вал, Рейтарская и Большая Житомирская. Кроме того, новые велополосы являются частью будущих магистральных веломаршрутов "Куреневка-Центр" и "Нивки-Центр".

Александр Густелев напомнил, что в конце октября благодаря перераспределению дорожного пространства на ул. Соломенской вместо 3-х автомобильных полос по 4 метра была устроена полоса общественного транспорта шириной 3,5 м, 2 автомобильные полосы по 3 м и велополоса для велосипедистов шириной 1,5 м.