В Киеве установлен рекорд по превышению скорости: 214 км/ч

Патрульная полиция Киева сообщила об очередном рекорде скорости, который удалось зафиксировать прибором TruCAM.

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Инспекторы остановили автомобиль BMW X5, который двигался по городу со скоростью 214 км/ч. На нарушителя вынесли постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств, более чем на 50 км/ч) КУоАП.

согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч - влечет за собой штраф в размере 340 гривен ;

; согласно ч. 4 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч - влечет за собой наложение штрафа в размере 1700 гривен.

В полиции напоминают, что в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч, даже на дорогах имеющих три и более полос движение в одном направлении и разделены отбойником.