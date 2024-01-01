У Києві встановлено рекорд з перевищення швидкості: 214 км/год

Патрульна поліція Києва повідомила про черговий рекорд швидкості, який вдалось зафіксувати приладом TruCAM.

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Інспектори зупинили автомобіль BMW X5, який рухався містом зі швидкістю 214 км/год. На порушника винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, більш як на 50 км/год) КУпАП.

згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год — тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень ;

; згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень.

У поліції нагадують, що у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більше 50 км/год, навіть на дорогах, що мають три та більше смуг рух в одному напрямку та розділені відбійником.