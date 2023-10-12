В Святошинском районе Киева 12 октября военнослужащие открыли огонь по гражданскому автомобилю, водитель которого не остановился по требованию.

В результате инцидента водитель гражданского автомобиля получил пулевое ранение, но от госпитализации отказался.

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Как сообщила изданию Hromadske спикер Главного управления полиции Киева Юлия Гирдвилис, "По требованию одного из военных водитель транспортного средства не остановился. Следовательно, военный выстрелил в колеса автомобиля", — рассказала она и отметила, что водитель получил ранение, но от госпитализации отказался.

В телеграмм-канале “Реальный Киев” со ссылкой на местных жителей отмечено, что стрельба произошла не на блокпосту. «Жители района говорят, что блокпоста там не было», — говорится в сообщении. Также опубликовано фото места происшествия, на котором блокпост не фигурирует.

В телеграмм канале “Это Ирпень, Гриша” сообщили другие о деталях стрельбы на Борщаговке. «Как выяснилось, военный открыл огонь по колесам машины, водитель которого не остановился по требованию. Однако пуля зацепила водителя другого автомобиля, который в тот момент находился рядом», — говорится в сообщении.