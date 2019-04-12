Трагический несчастный случай произошел в городе Дарем в США.

Строительные работы вблизи здания с коллекцией редких автомобилей привели к взрыву газа, в результате которого погиб один человек, остальные получили ранения.

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Взрыв газа произошел возле гаража Боба Инграма – миллионера и ценителя автомобилей марки Porsche. Рабочие, работавшие вблизи здания, случайно пробили газопровод.

После утечки газа большинство людей вблизи аварии удалось оперативно эвакуировать, но всё же один человек погиб и еще семнадцать получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва.

Коллекция авто Боба Инграма насчитывала более 80 Porsche разных лет выпуска – от классических до современных раритетов.

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