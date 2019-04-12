Трагічний нещасний випадок трапився у місті Дарем в США.

Будівельні роботи поблизу будівлі з колекцією рідкісних автомобілів призвели до вибуху газу, у результаті якого загинула одна людина, інші отримали поранення.

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Вибух газу відбувся біля гаража Боба Інграма – мільйонера і поціновувача автомобілів марки Porsche. Робочі, що працювали поблизу будівлі випадково пробили газопровід.

Після витоку газу більшість людей поблизу аварії вдалось оперативно евакуювати, та все ж одна людина загинула і ще сімнадцять отримали травми різного ступеня тяжкості у результаті вибуху.

Колекція авто Боба Інграма налічувала понад 80 Porsche різних років випуску від класичних до сучасних раритетів.

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