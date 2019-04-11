Киянин спробував притягнути до відповідальності порушника правил парковки. Що з цього вийшло?

Нещодавно служба паркування у Києві описала порядок, згідно якого кияни можуть надсилати факти порушення правил дорожнього руху в поліцію, відповідно порушників будуть штрафувати. Киянин Олег Рівтін вирішив перевірити, чи діє ця процедура. Він надіслав до поліції фото позашляховика Mercedes, припаркованого на пішохідному переході, повідомляє dtp.kiev.ua.

Він узяв фото з Facebook-пабліка “Герой парковки”. На знімку видно позашляховик Mercedes G-класу, припаркований просто на пішохідному переході. Чітко видно розмітку, дорожній знак і номер автомобіля.

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У заяві Рівтін вказав час, адресу і пункт правил дорожнього руху, який забороняє зупинку і стоянку на переході.

Заяву в патрульній поліції розглядали 23 дні. Після цього надійшла відповідь, в якій вказувалося, що нічого зробити не можна, адже бракує доказів. У поліції порадили в разі виявлення подібних порушень телефонувати за номером 102. “Але, наскільки я знаю, і це на практиці не працює. Найчастіше вони просто не приїжджають, а якщо й приїжджають, то розводять руками”, – зазначив Рівтін.

Раніше патрульна поліція повідомляла, що кияни, які помітили на вулицях міста неправильно припарковані автомобілі, можуть надіслати скаргу у друкованому вигляді. На доданих до скарги фото має бути чітко видно місцевість, дорожні знаки або розмітку. Скарги розглядають упродовж 30 днів.

Нагадаємо, що штраф за непристебнуті паски безпеки збільшать вдесятеро.