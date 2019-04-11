Киевлянин попытался привлечь к ответственности нарушителя правил парковки. Что из этого получилось?

Недавно служба парковки в Киеве описала порядок, согласно которому киевляне могут присылать факты нарушения правил дорожного движения в полицию, соответственно нарушителей будут штрафовать. Киевлянин Олег Ривтин решил проверить, действует ли эта процедура. Он послал в полицию фото внедорожника Mercedes, припаркованного на пешеходном переходе, сообщает dtp.kiev.ua.

Он взял фото с Facebook-паблика “Герой парковки”. На снимке видно внедорожник Mercedes G-класса, припаркованный прямо на пешеходном переходе. Четко видно разметку, дорожный знак и номер автомобиля.

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В заявлении Ривтин указал время, адрес и пункт правил дорожного движения, запрещающий остановку и стоянку на переходе.

Заявление в патрульной полиции рассматривали 23 дня. После этого пришел ответ, в котором указывалось, что ничего сделать нельзя, ведь не хватает доказательств. В полиции посоветовали в случае выявления подобных нарушений звонить по номеру 102. “Но, насколько я знаю, и это на практике не работает. Чаще всего они просто не приезжают, а если и приезжают, то разводят руками”, – отметил Ривтин.

Ранее патрульная полиция сообщала, что киевляне, которые заметили на улицах города неправильно припаркованные автомобили, могут отправить жалобу в печатном виде. На приложенных к жалобе фото должна быть четко видна местность, дорожные знаки или разметка. Жалобы рассматривают в течение 30 дней.

Напомним, что штраф за непристегнутые ремни безопасности увеличат в десять раз.