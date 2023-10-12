У Святошинському районі Києва 12 жовтня військовослужбовці відкрили вогонь по цивільному авто, водій якого не зупинився на вимогу.

Внаслідок інциденту водій цивільного автомобіля отримав кульове поранення, але від госпіталізації відмовився.

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Як повідомила виданню Hromadske речниця Головного управління поліції Києва Юлія Гірдвіліс, "На вимогу одного з військових водій транспортного засобу не здійснив зупинку. Відтак військовий вистрелив у колеса автівки", — розповіла вона й зазначила, що водій дістав дотичне поранення, але від госпіталізації відмовився.

У телеграм каналі «Реальний Київ» з посиланням на місцевих жителів зазначено, що стрілянина сталась не на блокпосту. «Жителі району кажуть, що блокпосту там не було», - сказано в повідомленні. Також опубліковано фото місця події, на який блокпост не фігурує.

У телеграм каналі «Це Ірпінь, Гріша» повідомили інші про деталі стрілянини на Борщагівці. «Як зʼясувалось, військовий відкрив вогонь по колесах автомобіля, водій якого не зупинився на вимогу. Однак куля зачепила кермувальника іншого автомобіля, який у той момент перебував поруч», – сказано у повідомленні.