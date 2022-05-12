Водителям, нарушающим правила парковки, городские чиновники пригрозили эвакуацией автомобилей.

По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника в столицу постепенно возвращаются люди. На сегодня уже вернулись более 2,5 млн человек.

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Соответственно, на улицах города увеличивается количество авто. Также увеличивается и количество водителей, а значит есть предпосылки для возвращения эвакуаторов.

“Я напомню, парковка в столице сегодня бесплатная. Однако это не значит, что нужно бросать свои авто как заблагорассудится. Потому что, напоминаю, все авто, которые будут нарушать правила парковки, будут эвакуированы”, – считает Николай Поворозник.

Чиновник напомнил, что для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева работает только Дарницкий, Северный и Южный мосты. Мост Метро и Патона, которые были в аварийном состоянии и до войны, остаются закрытыми как для транспорта, так и для пешеходов.