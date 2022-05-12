Водіям, які порушують правила паркування, міські чиновники пригрозили евакуацією автомобілів.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, у столицю поступово повертаються люди. На сьогодні вже повернулося понад 2,5 млн осіб.

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Відповідно, на вулицях міста збільшується кількість авто. Також збільшується і кількість водіїв, а значить, є передумови для повернення евакуаторів.

“Я нагадаю: паркування у столиці сьогодні безкоштовне. Проте це не означає, що потрібно кидати свої авто як заманеться. Бо, нагадую, усі авто, які порушуватимуть правила паркування, будуть евакуйовані”, - вважає Микола Поворозник.

Чиновник нагадав, що для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працює лише Дарницький, Північний та Південний мости. Міст Метро та Патона, які були в аварійному стані ще до війни, лишаються закритими як для транспорту, так і для пішоходів.