До конца лета улица Сагайдачного в Киеве будет открытой для проезда автомобилей.

Об этом сообщили КК “Киевавтодор”, и заместитель мэра Киева Валентин Мондриевский в Facebook.

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Начинается реконструкция улицы Андреевской на Подоле. На первом этапе ее будут обновлять между улицами Боричев Ток и Сагайдачного. Во время работ движение на части улицы перекроют. Временный объезд будет организован через ул. Сагайдачного, – говорится в сообщении.

По словам Мондриевского, после завершения работ на Андреевской запланировано обновить и улицу Сагайдачного.

Напомним, что перекрытые для движения транспорта Контрактовая площадь и улица Сагайдачного создают много неудобств автомобилистам. В связи с этим Окружной админсуд отменил распоряжение КГГА о введении пешеходной зоны на улице Сагайдачного и Контрактовой площади. Решение суда доступно по ссылке.