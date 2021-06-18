До кінця літа вулиця Сагайдачного у Києві буде відкритою для проїзду автомобілів.

Про це повідомили КК “Київавтодор”, та заступник мера Києва Валентин Мондриївський у Facebook.

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Розпочинається реконструкція вулиці Андріївської, що на Подолі. На першому етапі її оновлюватимуть між вулицями Боричів Тік і Сагайдачного. Під час робіт рух на частині вулиці перекриють. Тимчасовий об’їзд буде організовано через вул. Сагайдачного, – йдеться в повідомленні.

За словами Мондриївського, після завершення робіт на Андріївській заплановано оновити і вулицю Сагайдачного.

Нагадаємо, що перекрита для руху транспорту Контрактова площа та вулиця Сагайдачного створють багато незручностей автомобілістам. У зв’язку з цим Окружний адмінсуд скасував розпорядження КМДА про введення пішохідної зони на вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі. Рішення суду доступне за посиланням.