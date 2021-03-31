Новые запреты коснутся прежде всего общественного транспорта. Частным автомобилям пока ничего не угрожает.

С понедельника 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

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"Я призываю правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями, заведениями и гражданами. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля", – написал действующий мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в соцсети.

Итак новые запреты будут касаться пассажирских перевозок общественным транспортом. Очевидно, будут уточнения к работе такси и других перевозчиков. Автовладельцев, скорее всего, в передвижении ограничивать не будут.