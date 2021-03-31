Нові заборони торкнуться перш за все громадського транспорту. Приватним автомобілям поки що нічого не загрожує.

З понеділка 5 квітня, столиця закриває всі школи і дитячі садочки. Увесь громадський транспорт – і наземний, і метро – працюватиме за спеціальними перепустками пасажирів. Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

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“Я закликаю правоохоронців контролювати дотримання протиепідемічних правил установами, закладами та громадянами. Обмеження діятимуть, як мінімум, до 16 квітня”, – написав чинний міський голова Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у соцмережі.

Отже, нові заборони будуть стосуватись пасажирських перевезень громадським транспортом. Очевидно, будуть уточнення щодо роботи таксі та інших перевізників. Автовласників, скоріш за все, у пересуванні обмежувати не будуть.