За McLaren 720S Spider 2020 выпуска с пробегом в 4 тыс. км просят $ 370 тысяч.

Желтый красавец почти в идеальном состоянии. По словам продавца он все еще обтянутый защитной пленкой.

Читайте также: В Украине продают BMW M5 E34 1991 году за бешеные деньги

"Официальный, на гарантии, Европа. Покупался новым, единственный хозяин, уникальный автомобиль, состояние нового, без подкраски и проблем. Полностью в защитной пленке. Крайне редкий суперкар 2020 года с пробегом 4 тысячи. Состояние нового автомобиля, на официальной европейской гарантии. Максимальная комплектация, один из наиболее быстрый серийных суперкаров", – говорится в объявлении.

Ускорение:

0 – 100 км/ч. – 2, 9 с.

0 – 150 км/ч. – 4, 7 с.

0 – 200 км/ч. – 7, 6 с.

0 – 250 км/ч. – 13, 9 с.

0 – 300 км/ч. – 19, 7 с.

100-200 км/ч. – 4, 6 с.



Максимальная скорость – 348 км/ч. Разгон на 1/4 мили – 10,5 сек.