За McLaren 720S Spider 2020 року випуску з пробігом в 4 тис. км просять $370 000.

Жовтий красень майже в ідеальному стані. За словами продавця він весь обтягнутий захисною плівкою.

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“Офіційний, на гарантії, Європа. Купувався новим, єдиний господар, унікальний автомобіль, стан нового, без підкрасив і проблем. Повністю в захисній плівці. Вкрай рідкісний суперкар 2020 року з пробігом 4000 км. Стан нового авто, на офіційній європейської гарантії. Максимальна комплектація, один з найбільш швидкий серійних суперкарів”, - сказано в оголошені.

Прискорення:

0 - 100 км / год. - 2, 9 с.

0 - 150 км / год. - 4, 7 с.

0 - 200 км / год. - 7, 6 с.

0 - 250 км / год. - 13, 9 с.

0 - 300 км / год. - 19, 7 с.

100-200 км / год. - 4, 6 с.

Максимальна швидкість - 348 км / год. Розгін на 1/4 милі – 10, 5 сек.