В Киеве продолжают массово эвакуировать автомобили. Месяц жестких карантинных ограничений не стал исключением.

Даже при строгих карантинных мерах, когда пользование общественным транспортом было ограничено и автомобиль оставался едва ли не единственным способом передвигаться по городу, киевская власть продолжала бороться с автомобилистами.

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Вместе с установкой делиниаторов и антипарковочных столбиков киевская власть искусственно уменьшает количество мест для парковки. В то же время за нарушение правил парковки автомобили массово эвакуируют.

Ежемесячный отчет эвакуаций за апрель 2021:

Общее количество эвакуированных автомобилей: 6 348

Общее количество компаний, осуществляющих эвакуацию: 9

Общее количество задействованных эвакуаторов: 67

Напоминаем, чтобы “выкупить” эвакуированный автомобиль, придется потратить как минимум половину рабочего дня и заплатить около двух тысяч гривен. В бюджет города из этой суммы поступает около 10%.

Также напомним, что после “выкупа” своего авто обязательно нужно подавать иск в суд, ведь есть очень большие шансы получить обратно потраченные средства и моральную компенсацию. Подробную инструкцию по поводу подачи иска можно получить по этой ссылке.