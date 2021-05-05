В Києві продовжують масово евакуйовувати автомобілі. Місць жорстких канатних обмежень не став включенням.

Навіть за суворих канатних обмежень, коли користування громадським транспортом було обмежене і автомобіль лишався чи не єдиним способом пересуватись містом, київська влада продовжувала боротись з автомобілістами.

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Разом з встановленням делініаторів та антипаркувальних стовпчиків київська влада штучно зменшує кількість місць для паркування. Натомість за порушення правил паркування автомобілі масово евакуюють.

Щомісячний звіт евакуацій за Квітень 2021:

Загальна кількість евакуйованих автомобілів: 6 348

Загальна кількість компаній, які здійснюють евакуацію: 9

Загальна кількість задіяних евакуаторів: 67

Нагадуємо, що аби “викупити” евакуйований автомобіль доведеться витратити якнайменш половину робочого дня та заплатити близько двох тисяч гривень. У бюджет міста з цієї суми поступає близько 10%.

Також нагадаємо, що після “викупу” свого авто обов’язково потрібно подавати позов до суду, адже є дуже великі шанси отримати назад витрачені кошти та моральну компенсацію. Докладу інструкцію з приводу подання позову можна отримати за цим посиланням.