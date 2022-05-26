На 162 улицах уже завершен текущий ремонт покрытия. Также на нескольких улицах обновили дорожную разметку.

Об этом в эфире телеканала “Киев” сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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“На магистральных дорогах обновляется дорожная разметка и выполняются работы по заливке трещин дорожного покрытия. В частности, разметка уже обновлена на 16 улицах. Это проспекты Науки, Лобановского, Оболонский, улицы Богатырская, Героев Днепра, Крещатик”, – рассказал Николай Поворозник.

Кроме того специалисты КК “Киевавтодор” продолжают очищать стоки и коллекторы, ремонтировать дождеприемные колодцы.