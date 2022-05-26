На 162 вулицях вже завершено поточний ремонт покриття. Також на кількох вулицях оновили дорожню розмітку.

Про це в ефірі телеканалу "Київ" повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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"На магістральних дорогах поновлюється дорожня розмітка та виконуються роботи із заливки тріщин дорожнього покриття. Зокрема розмітку вже поновлено на 16 вулицях. Зокрема, це проспекти Науки, Лобановського, Оболонський, вулиці Богатирська, Героїв Дніпра, Хрещатик", – розповів Микола Поворозник.

Крім того фахівці КК "Київавтодор" продовжують очищувати зливостоки й колектори, ремонтувати дощоприймальні колодязі.