Благодаря бдительности неравнодушного гражданина патрульные задержали предполагаемых воров

Недавно ночью, полицейские получили вызов по поводу кражи на улице Крымской. Заявитель сообщил, что видит как двое мужчин выкручивают колеса из сгоревшего днем автомобиля.

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Автопатруль прибыл на место и обнаружил двух 19-летних граждан. Мужчины настолько увлеклись работой, что не заметили как к ним подъехали патрульные.

Инспекторы задержали граждан и вызвали на место следственно-оперативную группу Голосеевского управления полиции для выяснения обстоятельств и предоставления правовой квалификации действиям задержанных.