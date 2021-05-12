Завдяки пильності небайдужого громадянина патрульні затримали ймовірних крадіїв

Нещодавно вночі, поліцейські отримали виклик з приводу крадіжки на вулиці Кримській. Заявник повідомив, що бачить як двоє чоловіків викручують колеса зі згорілого вдень автомобіля.

Читайте також: Універсал Skoda Superb почнуть використовувати в поліції

Автопатруль прибув на місце та виявив двох 19-річних громадян. Чоловіки настільки захопились роботою, що не помітили як до них під'їхали патрульні.

Інспектори затримали громадян та викликали на місце слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції для з'ясування обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманих.