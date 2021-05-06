Чеський автовиробник Skoda відправить поліції Нової Зеландії понад дві тисячі універсалів Skoda Superb Combi.

Як стало відомо, перші автівки будуть відправлені у Веллінгтон найближчим часом. Тендер на поставку нових службових автомобілів для поліцейських Нової Зеландії був оголошений в 2020 році.

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Серед головних параметрів для перемоги в конкурсі були позначені: динамічні характеристики, надійність і вартість експлуатації. В результаті новозеландська поліція обрала машини Superb Combi як з переднім, так і з повним приводом.

У компанії Skoda повідомили, що її автомобілі успішно використовуються силовими відомствами та екстреними службами приблизно в 30 європейських країнах. Українські силовики наразі використовують службові Rapid. Також для прихованого контролю швидкості в Україні вже закупили першу партію Skoda Kodiaq.

На українському ринку Skoda Superb Combi доступна за ціною від 1 001 483 грн. Йдеться про версію з двигуном 2,0 TSI на 140кВт (190 к.с.), 7-швидкісною трансмісією DSG та переднім приводом.