Чешский автопроизводитель Skoda отправит полиции Новой Зеландии более двух тысяч универсалов Skoda Superb Combi.

Как стало известно, первые машины будут отправлены в Веллингтон в ближайшее время. Тендер на поставку новых служебных автомобилей для полицейских Новой Зеландии был объявлен в 2020 году.

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Среди главных параметров для победы в конкурсе были обозначены: динамические характеристики, надежность и стоимость эксплуатации. В результате новозеландская полиция выбрала машины Superb Combi как с передним, так и с полным приводом.

В компании Skoda сообщили, что ее автомобили успешно используются силовыми ведомствами и экстренными службами примерно в 30 европейских странах. Украинские силовики сейчас используют служебные Rapid. Также для скрытого контроля скорости в Украине уже закупили первую партию Skoda Kodiaq.

На украинском рынке Skoda Superb Combi доступна по цене от 1 001 483 грн. Речь идет о версии с двигателем 2,0 TSI на 140кВт (190 л..сек.), 7-скоростной трансмиссией DSG и передним приводом.