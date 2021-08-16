Злоумышленник разбивал в автомобилях стекло и похищал оттуда вещи владельцев. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении четырех краж. Следующие шесть лет он может провести за решеткой.

В полицию Киева по спецлинии 102 обратился местный житель, который сообщил о краже электроинструментов из автомобиля "Фольксваген", который он оставил возле дома на улице Жмеринской. На вызов выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление.

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Как рассказал начальник следственного отдела Святошинского управления полиции Богдан Замула, проведя осмотр места происшествия, правоохранители установили, что злоумышленник проник в автомобиль, разбив правое боковое стекло:

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мы выяснили, что к преступлению причастен местный житель, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Оперативники, отрабатывая места возможного сбыта похищенных вещей, обнаружили и задержали предполагаемого подозреваемого. Похищенное имущество изъяли в качестве вещественных доказательств".

Ранее судимого за имущественные преступления уроженца Полтавской области, 1993 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В ходе досудебного расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины следователи установили причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории района.

"Мы собрали доказательную базу и сообщили фигуранту о подозрении в совершении четырех краж из транспортных средств. По решению суда на время досудебного расследования злоумышленник будет находиться под стражей. Мы продолжаем проверять причастность мужчины к совершению других преступлений. Ему грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет", – сообщил подполковник полиции Богдан Замула.